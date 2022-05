Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mère de Kylian Mbappé redonne espoir au Qatar !

Publié le 2 mai 2022 à 20h30 par La rédaction

Le dossier Kylian Mbappé a pris une tournure bien différente de ce qui était annoncé jusque-là. En effet, alors que le Français semblait très proche du Real Madrid, celui-ci pourrait finalement prolonger son aventure au Paris Saint-Germain, ce que semble privilégier sa mère.

Le prochain mercato estival pourrait bien être rythmé par Kylian Mbappé. Libre de tout contrat le 30 juin prochain, l’attaquant de 24 ans est au centre d’une lutte acharnée entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Désireux d’enfin mettre la main sur le joueur qu’il convoite depuis 2017, Florentino Pérez semble prêt à tout pour obtenir sa signature. Cependant, le Qatar veut également tout tenter pour le convaincre de rester et pourrait bien compter sur l’aide de la mère du prodige, Fayza Lamari, qui donne sa priorité au club de la capitale.

Fayza Lamazi veut qu'il reste au PSG

La famille de Kylian Mbappé pourrait jouer un grand rôle dans ce dossier, et la perspective de rester au Paris Saint-Germain séduirait une partie de son entourage. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, si l’international français n’a pas encore pris de décision pour son futur, le voir rester au PSG n’est plus du tout illusoire. Si le désir du Bondynois de porter un jour le maillot du Real Madrid n’est plus un secret, celui-ci pourrait être charmé à l’idée de terminer son aventure parisienne d’une belle manière. Un nouveau contrat de 2 ans pourrait être la clé, et cette hypothèse plairait beaucoup à sa mère. D’après nos informations, la maman du principal intéressé, accorderait beaucoup d’importance à l’extra sportif, et notamment au rôle social de son fils. L’attaquant est une idole pour de nombreux jeunes, et rester au sein du club de la capitale lui permettrait de continuer à incarner des valeurs importantes. Toutefois, le Real Madrid est toujours bien présent, et aurait reçu une grosse demande de la part de Fayza Lamari.

Sa mère demande une grosse commission