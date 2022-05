Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme danger évité pour la nouvelle recrue d’Ancelotti ?

Publié le 2 mai 2022 à 22h00 par Pierrick Levallet

Afin de se renforcer sur le plan défensif, le Real Madrid lorgnerait grandement sur Antonio Rüdiger. Mais le club madrilène n'aurait pas été le seul à vouloir recruter l'Allemand, puisque le Bayern Munich aurait aussi tenté sa chance.

Après le départ de Sergio Ramos, le Real Madrid s’est attaché les services de David Alaba, libre de tout contrat. Et cet été, le club madrilène entendrait bien recruter un autre défenseur de haut niveau pour épauler Eder Militao, Nacho Fernandez et l’Autrichien. Dans cette optique, le Real Madrid se serait particulièrement rapproché d’Antonio Rüdiger ces derniers temps puisque l’Allemand ne prolongera pas son contrat qui expire en juin prochain avec Chelsea. Cependant, la concurrence se serait annoncée plutôt rude sur le dossier à un certain moment.

Le Bayern a bien contacté Rüdiger