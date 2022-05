Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barça... Romelu Lukaku n’a pas son avenir entre ses mains !

Publié le 2 mai 2022 à 21h15 par Axel Cornic

Vraisemblablement pas heureux à Chelsea, Romelu Lukaku pourrait être l’un des grands acteurs du mercato estival, avec le PSG, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich qui seraient prêts à sauter sur l’occasion.

Il y a un an Romelu Lukaku régnait sur l’Italie avec l’Inter, sous les ordres d’Antonio Conte. Après le départ de ce dernier il avait assuré vouloir rester à Milan... avant de finalement filer vers Chelsea seulement quelques jours après, dans le cadre d’un transfert à 115M€ ! Un choix qu’il semble désormais regretter, puisque depuis cet hiver il fait régulièrement part de son mal-être avec une incompréhension évidente avec son entraineur Thomas Tuchel. Une situation qui n’a pas manqué d’attirer l’attention des plus grands clubs d’Europe et après le Paris Saint-Germain, c’est le FC Barcelone qui aurait décidé de jeter son dévolu sur l’international belge, essayant d’oublier Robert Lewandowski.

L’avenir de Lukaku lié à la vente de Chelsea

Le PSG comme le FC Barcelone devront toutefois prendre leur mal en patience. D’après les informations de Fabrizio Romano, un départ pourrait bien se préciser pour Romelu Lukaku, qui n’a pas disputé la moindre minute lors de la défaite de Chelsea face à Everton ce dimanche (1-0). Pour le moment, tout serait bloqué par la possible vente du club et Romano explique que seulement après une véritable réponse pourra être donnée pour l’avenir de Lukaku, qui aurait l’intention de parler avec les nouveaux propriétaires.