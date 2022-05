Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le doute plane dans ce dossier délicat...

Publié le 2 mai 2022 à 21h00 par La rédaction

Alors que les contrats de Marco Asensio et Dani Ceballos arriveront à leur terme dans un peu plus d'un an, le Real Madrid n’a pas encore fait de choix pour leur avenir.

Le mercato estival du Real Madrid devrait être très agité. Alors qu’Antonio Rüdiger devrait rejoindre la Casa Blanca librement cet été, Florentino Pérez aimerait également boucler les arrivées de Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni. Toutefois, il devrait également y avoir du mouvement dans le sens des départs. En effet, les contrats de Dani Ceballos et Marco Asensio prendront fin en juin 2023, et certains clubs commencent à s’intéresser à leur situation. Cependant, les Merengue n’auraient pas encore pris de décision pour l’avenir des deux Espagnols.

Le Real Madrid n’a pas encore fait de choix pour Asensio