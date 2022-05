Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une voie royale pour cette star de Tuchel ?

Publié le 2 mai 2022 à 22h30 par Axel Cornic

Actuellement à Chelsea, Marcos Alonso serait la grande priorité du FC Barcelone pour épauler Jordi Alba sur le côté gauche de la défense.

De nombreux changements sont annoncé au FC Barcelone, avec notamment l’arrivée d’une grande star en attaque. Mais le club doit surtout faire face à une situation économique instable, qui ne facilite en rien les choses pour le recrutement. Ainsi, les dirigeants ont clairement expliqué vouloir viser les joueurs en fin de contrat ou les coups à moindre coup et plusieurs coups auraient déjà été bouclés avec Franck Kessié et Andreas Christensen. Ce dernier pourrait d’ailleurs être suivi par son coéquipier Marcos Alonso, dont le contrat se termine en juin 2023 et qui serait devenu la nouvelle priorité pour renforcer la défense du Barça.

Marcos Alonso, le nouveau dossier chaud du Barça

D’après les informations de Fabrizio Romano, le FC Barcelone aurait bel et bien activé la piste menant au latéral gauche espagnol. A 31 ans, Marcos Alonso souhaiterait retrouver son pays natal et les approches du Barça ne l’auraient pas du tout laissé insensible. Une discussion aurait eu lieu avec le joueur et les prochaines semaines pourraient faire évoluer ce dossier et si Thomas Tuchel aimerait le garder, la situation compliquée de Chelsea pourrait favoriser un départ ?