Mercato - Barcelone : Laporta n'est pas sorti d’affaire pour la nouvelle priorité de Xavi !

Publié le 2 mai 2022 à 21h30 par Pierrick Levallet

Ce lundi, la presse espagnole annonçait qu'un accord aurait été trouvé entre le FC Barcelone et Carlos Soler. Mais finalement, Joan Laporta aurait encore un peu de travail à fournir dans ce dossier.

Lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone aurait plusieurs projets afin de se renforcer en vue de la saison prochaine. Le club catalan aurait déjà bouclé les arrivées d’Andreas Christensen et de Franck Kessié mais ne compterait pas s’arrêter là. En effet, la formation blaugrana ciblerait d’autres joueurs sur le marché des transferts, dont Carlos Soler. D’ailleurs, AS annonçait ce lundi qu’un accord à 20M€ aurait été trouvé entre le joueur du FC Valence et le FC Barcelone, chose que le 10e de Liga a rapidement démenti. Joan Laporta aurait encore un peu de pain sur la planche pour finaliser l’arrivée de Carlos Soler dans l’effectif de Xavi.

Le Barça n’a pas encore bouclé l’arrivée de Carlos Soler