Mercato - Barcelone : Énorme coup de bluff pour cette opération à 20M€ ?

Publié le 2 mai 2022 à 20h00 par Pierrick Levallet

Cet été, le FC Barcelone penserait à recruter Carlos Soler afin de consolider son entrejeu et pallier un éventuel départ de Frenkie de Jong. Et malgré le démenti du FC Valence, un accord serait bien tout proche entre l'Espagnol et le club catalan.

Cet été, le FC Barcelone aimerait bien poursuivre son recrutement commencé l’hiver dernier en se renforçant dans les autres secteurs de jeu. Dans cette optique, le club catalan aurait ciblé quelques joueurs sur le marché des transferts, notamment pour son milieu de terrain. Alors que Franck Kessié devrait rejoindre la formation blaugrana cet été, Joan Laporta scruterait toujours le marché des transferts afin d’apporter des solutions à Xavi pour son entrejeu. Le président du club culé aurait donc placé Carlos Soler dans son viseur. Et ce lundi, AS a annoncé qu’un accord à 20M€ aurait été trouvé entre les deux parties pour une arrivée de l’Espagnol en Catalogne. Face à une telle révélation, le FC Valence n’a pas manqué de démentir l’information.

Le Barça et Soler ont bien posé les bases d’un accord pour un transfert cet été

Mais malgré la mise au point du FC Valence concernant un accord entre le FC Barcelone et Carlos Soler, le journaliste Gerard Romero vient confirmer que le club catalan et le joueur de 25 ans auraient commencé à poser les bases d’un potentiel terrain d’entente pour cet été. La direction blaugrana aurait entrepris son travail lors de la semaine de la Sant Jordi, qui s’est déroulée le 23 avril dernier. Le FC Barcelone serait donc bien passé à l’action à l’approche du mercato estival. À voir si Joan Laporta parviendra à boucler ce dossier cet été. Affaire à suivre.