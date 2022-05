Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce dossier sensible totalement relancé par Ancelotti ?

Publié le 8 mai 2022 à 10h00 par Amadou Diawara

En grande difficulté lors de la première partie de saison avec le Real Madrid, Dani Ceballos semblait être assuré de partir cet été. Toutefois, la tendance se serait inversée pour l'ancien pensionnaire d'Arsenal. Désormais, l'avenir de Dani Ceballos dépendrait de Carlo Ancelotti.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Dani Ceballos pourrait ne pas aller au bout de son engagement. Lors de la première partie de saison, l'ancien pensionnaire d'Arsenal a vécu un véritable calvaire. Alors que Carlo Ancelotti ne semblait pas compter sur lui, Dani Ceballos n'a eu qu'une poignée de minutes à se mettre sous la dent. Une situation qui le condamnait à partir cet été. Toutefois, la situation aurait totalement changé, et Dani Ceballos pourrait finalement rester au Real Madrid la saison prochaine.

La balle est dans le camp de Carlo Ancelotti pour Dani Ceballos