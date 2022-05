Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti prend position dans ce dossier sensible !

Publié le 7 mai 2022 à 23h30 par Dan Marciano

Présent en conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti s'est prononcé sur l'avenir de Dani Ceballos, qui hésite à prolonger son aventure au Real Madrid.

Prêté lors des deux dernières saisons à Arsenal, Dani Ceballos a longtemps été un second couteau au Real Madrid. En manque de temps de jeu, le milieu de terrain se dirigeait vers un départ à la fin de la saison, au Bétis. Mais depuis quelques semaines, le joueur parvient à se montrer sous les ordres de Carlo Ancelotti. Ceballos reste sur deux titularisations en championnat, et arrive à faire douter ses dirigeants. Selon la presse espagnole, un transfert cet été ne serait plus aussi certain en raison de ses bonnes prestations.

« S'il reste, je serais enchanté »