Mercato - PSG : Ça bouge pour cette opération à 100M€ de Leonardo !

Publié le 8 mai 2022 à 0h45 par Axel Cornic

Pour remplacer un Kylian Mbappé qui pour le moment s’approche toujours d’un départ du Paris Saint-Germain, Leonardo aimerait miser sur Victor Osimhen, que le Napoli évaluerait toutefois à pas moins de 100M€.

Le mercato estival approche à grands pas, mais les plans du Paris Saint-Germain semblent être bloqués par Kylian Mbappé. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com qu’une prolongation est toujours possible pour l’attaquant français, mais plus le temps passe et plus le Real Madrid se frotte les mains. Ainsi, Leonardo aurait commencé à préparer le pire et en Italie on assure que le successeur de Mbappé pourrait venir du Napoli. Il s’agirait en effet de Victor Osimhen, qui a déjà été proche du PSG lorsqu’il évoluait au LOSC et qui pourrait une nouvelle fois changer de club cet été.

Le Napoli prépare le départ d’Osimhen