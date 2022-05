Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate pour le retour de Moise Kean !

Publié le 7 mai 2022 à 20h30 par Axel Cornic

Pas gardé par le Paris Saint-Germain la saison dernière, Moise Kean a fait son retour à la Juventus l’été dernier... mais Leonardo aimerait bien le récupérer.

Le visage du Paris Saint-Germain va beaucoup changer la saison prochaine. Une grande partie du mercato estival de Leonardo dépendra de la décision de Kylian Mbappé, dont le possible départ chamboulera évidemment les plans du PSG et laisser un trou béant qu’il faudra absolument combler. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que tout est encore possible, mais en Espagne on parle d’un Real Madrid plus que confiant, qui selon RMC Sport va d’ailleurs rencontrer l’entourage de Mbappé au cours des prochains jours. Le PSG mise gros sur une prolongation courte durée, avec Le Parisien qui parle d’un contrat de deux ans plus une année supplémentaire en option et un salaire de 50M€, mais on se prépare également au pire avec plusieurs pistes déjà bien engagées. Selon nos informations, Erling Haaland et Robert Lewandowski sont deux profils très appréciés du côté de Paris, mais d’autres objectifs plus ou moins accessibles ont été également évoqués ces derniers mois...

Un prêt est possible, mais Leonardo semble avoir lâché

Et pourquoi pas miser sur Moise Kean ? Au Paris Saint-Germain, l’Italien a réalisé la meilleure saison de sa carrière et Leonardo, aimerait beaucoup le récupérer. Une tendance confirmée ce samedi par Calciomercato.com , qui parle pour la première fois d’un prêt avec option d’achat comme possible solution dans ce dossier. Tout n’est pas rose, puisque si des discussions auraient bien eu lieu entre le PSG et la Juve concernant un retour de Kean, le portail explique qu’il ne s’agirait pas du tout d’un dossier chaud pour le PSG... loin de là ! A Turin, on n’aurait en effet plus aucune nouvelle de Leonardo depuis plusieurs semaines, ce qui ne serait pas vraiment une bonne nouvelle pour les Bianconeri .

Nedved lui demande plus, mais Allegri a déjà décidé