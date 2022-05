Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo à fond pour cette ancien du projet QSI ?

Publié le 7 mai 2022 à 18h45 par Axel Cornic mis à jour le 7 mai 2022 à 18h47

Passé par le Paris Saint-Germain la saison dernière, Moise Kean serait l’une des cibles de Leonardo avant le mercato estival, même si ça semble encore très loin d’être fait.

Lors de son prêt, il a réalisé la meilleure saison de sa jeune carrière, avec pas moins de 17 buts toutes compétitions confondues. Pourtant, Moise Kean n’est pas resté au Paris Saint-Germain et après un retour express à Everton il a retrouvé son club formateur l’été dernier, avec la Juventus. Un choix pas vraiment payant, puisque l’attaquant de 22 ans a dû se contenter de quelques bouts de matchs cette saison et lorsqu’il a joué il n’a pas souvent été décisif, comme lors de la récente défaite face au Genoa (3-1). Ainsi, la presse italienne évoque depuis plusieurs semaines déjà un possible départ, avec Leonardo qui aimerait le revoir porter les couleurs du PSG.

La Juventus n’a plus de nouvelles du PSG