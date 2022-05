Foot - Mercato

Mercato : L’annonce lourde de sens de Le Graët sur l’avenir de Deschamps !

Publié le 7 mai 2022 à 17h55 par Thomas Bourseau

Président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët s’est confié au sujet de l’avenir de Didier Deschamps en affirmant qu’une prolongation de son contrat courant jusqu’en décembre 2022 ne sera signée en amont.