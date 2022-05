Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba prêt à prendre une incroyable décision ?

Publié le 8 mai 2022 à 9h45 par La rédaction

Dans les petits papiers du Paris Saint-Germain, Paul Pogba serait toutefois ouvert à l’idée de rejoindre librement Manchester City lors du prochain mercato estival.

Si Manchester United a manqué sa saison, on peut en dire autant de Paul Pogba. Malgré des débuts très encourageants avec 7 passes décisives lors des 4 premières rencontres, l’international français ne s’est pas montré déterminant durant le reste de la campagne, avec seulement 1 but et 2 offrandes en 23 matchs. L’aventure du milieu de terrain chez les Red Devils devrait d'ailleurs prendre fin dans les prochaines semaines. En effet, le joueur de 29 ans sera libre de tout contrat le 30 juin, et ne prolongera pas. Une situation qui n’a pas échappé au Paris Saint-Germain. Désireux de forger un effectif capable d’aller remporter la Ligue des Champions, Leonardo s’intéresse à La Pioche , mais un géant anglais viendrait jouer les trouble-fêtes, et intéresserait Pogba.

Pogba est intéressé par Manchester City