Mercato - PSG : Une surprise à prévoir pour l’avenir de Sergio Ramos ?

Publié le 8 mai 2022 à 13h30 par Thibault Morlain

L’été dernier, le PSG avait sauté sur l’occasion pour recruter Sergio Ramos, alors libre. Un choix qui s’avère aujourd’hui être un flop. Au point d’ailleurs que le club de la capitale envisage de se séparer de Ramos. Toutefois, l’Espagnol serait encore loin d’être parti…

Alors qu’on pensait que Sergio Ramos terminerait sa carrière au Real Madrid, un accord n’a pu être trouvé l’été dernier pour qu’il prolonge chez les Merengue. Arrivé au terme de son contrat, l’Espagnol est alors parti librement au PSG. A la recherche d’un défenseur central, Leonardo a profité de cette opportunité et la défense à 3 avec Marquinhos et Presnel Kimpembe était ainsi très attendue. Problème, cette association n’a que très peu été utilisée. La raison ? Les blessures à répétition de l’Espagnol. Depuis son arrivée au PSG, Ramos a enchainé les pépins physiques, passant plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain avec l’équipe de Mauricio Pochettino. Et aujourd’hui, face à cette situation, la direction parisienne regretterait sa décision. En effet, ces dernières semaines, il a été expliqué que le PSG ne comptait plus sur Sergio Ramos, cherchant ainsi à s’en séparer lors du prochain mercato estival, bien que son contrat court jusqu’en 2023 avec les champions de France.

Ramos s’impose enfin !