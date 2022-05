Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'émir du Qatar dégaine une offre historique pour Mbappé !

Publié le 8 mai 2022 à 17h45 par Dan Marciano

Le PSG a transmis une offre importante à Kylian Mbappé. A en croire la presse espagnole, il serait question d'un salaire annuel de 50M€, ce qui est largement supérieur à la proposition du Real Madrid.

Le Real Madrid était en pole dans le dossier Kylian Mbappé depuis plusieurs mois. Mais ces dernières semaines, le PSG refait son retard. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le joueur de 23 ans envisage une prolongation de courte durée avec le club parisien. Une tendance confirmée par El Pais ce dimanche. A en croire le média espagnol, Mbappé ne serait pas satisfait par la proposition du Real Madrid, et aurait entre les mains une offre importante du PSG.

L'émir du Qatar passe à l'action pour Mbappé