Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'offre XXL du Real Madrid pour Mbappé est dévoilée !

Publié le 8 mai 2022 à 11h15 par La rédaction

Priorité du Real Madrid en vue du mercato estival, Kylian Mbappé aurait reçu une énorme offre de contrat de la part de la Casa Blanca.

Si le Paris Saint-Germain a réalisé une saison en deçà des objectifs initiaux, Kylian Mbappé a, lui, bien répondu présent. En 43 rencontres, l’international français a inscrit 35 buts et délivré 23 passes décisives, étant de loin le joueur le plus déterminant du club de la capitale. Pourtant, l’idylle entre le prodige et le PSG pourrait prochainement prendre fin. En effet, celui-ci sera libre de tout contrat le 30 juin, et le Real Madrid désire à tout prix l’attirer durant le mercato. Alors que Paris tente tant bien que mal de retenir sa star, les Merengue auraient transmis une offre exceptionnelle au Bondynois.

Les détails de l'offre du Real Madrid