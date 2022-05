Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rôle décisif de Neymar pour l’avenir de Mbappé ?

Publié le 8 mai 2022 à 15h15 par Thibault Morlain

Alors que le PSG travaille actuellement sur la prolongation de Kylian Mbappé, Neymar pourrait avoir un rôle important. Explications.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas tranché pour son avenir. En pleine réflexion, le Français doit trancher entre prolonger avec le club de la capitale ou rejoindre le Real Madrid. Et si jamais Mbappé venait à rester au PSG, il se verrait proposer un véritable pont d’or. D’ailleurs, selon les informations d’ El Pais , trois options seraient actuellement sur la table pour le joueur de Mauricio Pochettino, avec à la clé à chaque fois un contrat colossale.

Une augmentation grâce à Neymar ?

Comme l’explique le média ibérique, l’une des options proposées par le PSG serait de prolonger d’au moins 4 ans. Si tel était le cas, Kylian Mbappé recevrait alors une prime de 200M€ tandis que son salaire serait de 40M€ nets la première année, 50M€ le deuxième et troisième, puis 60M€ à partir de la quatrième. Et cette augmentation ne serait alors possible qu’avec le départ de Neymar, sous contrat jusqu’en 2025, tandis qu’une année supplémentaire devrait être activée cet été.