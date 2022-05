Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Lionel Messi déjà envisagé par le PSG ?

Publié le 8 mai 2022 à 12h10 par Thibault Morlain

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, Lionel Messi dispose également d’une année supplémentaire en option. Toutefois, celle-ci ne devrait pas être levée. Explications.

Pour sa première saison loin du FC Barcelone, Lionel Messi n’a pas vraiment convaincu. Sous le maillot du PSG, l’Argentin a été très loin de ses standards, ce lui qui a d’ailleurs valu de nombreuses critiques. Au point également de remettre en question l’avenir de Messi. Toutefois, alors que La Pulga est sous contrat jusqu’en 2023, elle entendrait bel et bien aller au terme de son engagement. En revanche, la séparation devrait être prononcée dans un an et ce malgré une année supplémentaire en option dans le contrat de Lionel Messi.

Un départ nécessaire… pour Mbappé ?