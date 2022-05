Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un sérieux prétendant avance ses pions pour cette star d’Ancelotti !

Publié le 8 mai 2022 à 20h00 par La rédaction

Très intéressé par Marco Asensio, le Milan AC voudrait vendre Alexis Saelemaekers et Samuel Castillejo afin d’aller plus loin avec l’ailier du Real Madrid.

L’avenir de Marco Asensio au Real Madrid est encore loin d’être réglé. Même si l’Espagnol a la confiance de Carlo Ancelotti et qu’il retrouve petit à petit son meilleur niveau, son futur pourrait s’écrire ailleurs que dans le club madrilène. En fin de contrat en 2023, Marco Asensio devra prendre une décision cet été : prolonger ou partir. En cas de départ, le Milan AC serait à l’affût…

Des ventes espérées pour attirer Asensio