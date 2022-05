Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La réponse tombe pour cette piste à 50M€ d'Ancelotti !

Publié le 8 mai 2022 à 16h00 par Pierrick Levallet

Cherchant à renouveler son milieu de terrain en vue de la saison prochaine, le Real Madrid penserait à Youri Tielemans, dont le contrat avec Leicester expire en juin 2023. D'ailleurs, le club de Premier League aurait déjà pris sa décision pour l'avenir du Belge.

Après plusieurs saisons de bons et loyaux services, le trio Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro semble arriver en fin de cycle. Cet été, le Real Madrid aimerait donc recruter du sang neuf afin de rajeunir son milieu de terrain et assurer sa succession. Le club madrilène serait à la recherche d’un nouvel élément pour accompagner Eduardo Camavinga et Federico Valverde. Dans cette optique, les Merengue multiplieraient les pistes ces derniers temps et s’intéresseraient à Youri Tielemans. Estimé à environ 50M€, le Belge ne devrait pas vraiment s’éterniser à Leicester. D’ailleurs, le club anglais serait déjà fixé pour l’avenir du joueur de 25 ans.

Leicester s’est résigné à se séparer de Tielemans