Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti annonce la couleur à Florentino Pérez !

Publié le 4 mai 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Sous contrat jusqu’en juin 2024 au Real Madrid, Carlo Ancelotti a fait savoir qu’après son départ de la Casa Blanca, une retraite pourrait bien s’imposer.

De retour au Real Madrid lors de la dernière intersaison après son premier passage de 2013 à 2015, Carlo Ancelotti a déjà remporté la Liga cette saison et pourrait valider son ticket pour la finale de la Ligue des champions ce mercredi soir en cas de bon résultat face à Manchester City. Ayant connu le Milan AC, Chelsea, le PSG, le Real Madrid, le Bayern Munich, le Napoli et Everton, Ancelotti pourrait prendre sa retraite une fois que sa deuxième aventure au Real Madrid touchera à sa fin selon les propos du principal intéressé.

Ancelotti va «arrêter» après le Real Madrid