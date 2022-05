Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé prépare sa grande annonce !

Publié le 4 mai 2022 à 4h30 par Thibault Morlain

Rien n’est encore officiel concernant l’avenir de Kylian Mbappé, mais en coulisses, l’attaquant du PSG préparerait ses adieux.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est donc toujours un joueur du PSG. Mais arrivant au terme de son contrat le 30 juin prochain, le Français se dirige tout droit vers un départ libre. A moins qu’il n’accepte finalement de prolonger ? Bien que le Qatar fasse tout pour convaincre Mbappé, l’ombre du Real Madrid plane depuis un moment maintenant. D’ailleurs, l’issue de ce feuilleton Kylian Mbappé pourrait prochainement être prononcée.

La décision est prise !