Mercato - PSG : Zinedine Zidane en approche au PSG ? La réponse !

Publié le 8 mai 2022 à 16h30 par Pierrick Levallet

Alors que le mercato estival approche, Mauricio Pochettino voit sa place être régulièrement remise en question. De son côté, le PSG aurait déjà une petite idée du successeur de l’Argentin puisqu’il ciblerait Zinedine Zidane. Mais c'est encore loin d'être fait pour celui qui rêve plutôt de l'équipe de France.

Recruté en janvier 2021 pour remplacer un Thomas Tuchel dont la cote de popularité descendait de plus en plus, Mauricio Pochettino avait vu de grands espoirs être placés en lui. Mais un an et demi plus tard, la situation a radicalement changé pour l’Argentin. Régulièrement critiqué pour son style de jeu et ses choix tactiques, Mauricio Pochettino ne fait clairement plus l’unanimité au PSG. Alors qu’il lui reste encore un an de contrat, l’ancien de Tottenham pourrait donc être amené à faire ses valises dès cet été. De son côté, le PSG préparerait déjà la succession de l’actuel entraîneur parisien. Le10sport.com vous révélait d’ailleurs en exclusivité que la direction avait un grand rêve : Zinedine Zidane. Sans club depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, le technicien français a régulièrement été lié au PSG au cours des derniers mois. Et même si le club de la capitale a multiplié les pistes ces temps-ci, entre Antonio Conte, Joachim Löw ou encore Thiago Motta, celle menant à Zinedine Zidane serait toujours d’actualité.

Zidane est encore la grande priorité du PSG pour remplacer Pochettino, mais...

En effet, selon les informations de Foot Mercato , Zinedine Zidane serait toujours le grand rêve du PSG en cas de départ de Mauricio Pochettino cet été. Néanmoins, il n’y aurait pas encore le moindre accord entre les deux parties à l’heure actuelle pour une arrivée du Français sur le banc parisien. La direction du PSG va donc devoir poursuivre son travail si elle veut s’attacher les services de l’ancien du Real Madrid cet été. Mais le club de la capitale va devoir se montrer très convaincant puisque Zinédine Zidane, pour le moment, voudrait toujours la place de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France. Toutefois, Noël Le Graët s’est montré un peu évasif lorsqu’il a été interrogé sur la possibilité que Zinédine Zidane puisse devenir le prochain sélectionneur des Bleus .

