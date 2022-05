Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme avancée pour l'avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 8 mai 2022 à 16h15 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé ne s'est toujours pas exprimé publiquement concernant son avenir. Toutefois, l'international tricolore se rapprocherait dangereusement du Real Madrid.

Alors que la fin de saison et le mois de juin approchent, l’avenir de Kylian Mbappé est toujours très incertain du côté du PSG. L’international tricolore voit son contrat avec le club de la capitale expirer cet été, et il n’a toujours pas décidé de ce qu’il allait faire la saison prochaine, tandis que le Real Madrid est à l’affût. De son côté, le PSG continue de croire en ses chances de prolonger sa star comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité. Mais les négociations entre le Real Madrid et le champion du monde 2018, elles, avanceraient dangereusement.

Mbappé a presque trouvé un accord avec le Real Madrid concernant ses droits à l’image