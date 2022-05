Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a tranché pour ce crack de Pochettino !

Publié le 8 mai 2022 à 16h10 par La rédaction

Malgré l’intérêt de plusieurs clubs pour El Chadaille Bitshiabu, le PSG n'envisage pas de vendre le Français lors du mercato estival.

Alors que les joueurs professionnels commencent leur carrière de plus en plus tôt, certains n’hésitent pas à quitter rapidement leur club formateur afin de trouver plus de temps de jeu ailleurs. C’est le chemin que pourrait prendre El Chadaille Bitshiabu. Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, ce dernier a pris part à 3 des 47 rencontres disputées par le club de la capitale cette saison, et pourrait être séduit à l’idée de partir cet été. Toutefois, le PSG ne verrait pas cela du même œil, et ne compterait pas se séparer de son défenseur.

Paris ne veut pas lâcher Bitshiabu