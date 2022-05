Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a déniché le successeur de Marcelo !

Publié le 9 mai 2022 à 0h00 par Amadou Diawara

Alors que Marcelo est en fin de contrat le 30 juin, Carlo Ancelotti penserait à rapatrier Fran Garcia au Real Madrid. D'ailleurs, l'arrière gauche du Rayo Vallecano serait toujours l'une des pistes préférentielles du coach merengue.

En fin de contrat le 30 juin, Marcelo devrait quitter le Real Madrid librement et gratuitement cet été. Pour pallier le départ de l'arrière gauche brésilien, Carlo Ancelotti aurait coché plusieurs noms, et notamment celui de Fran Garcia. Comme l'a indiqué Fabrizio Romano dernièrement, le coach du Real Madrid serait prêt à rapatrier le défenseur du Rayo Vallecano pour combler le départ à venir de Marcelo. D'ailleurs, à en croire Eduardo Inda, patron d' OK Diario, Carlo Ancelotti préférerait même miser sur Fran Garcia, plutôt que sur Sergio Reguilon.

Fran Garcia reste une priorité pour Carlo Ancelotti