Mercato - PSG : Leonardo reçoit un nouveau signal fort pour le retour de Nkunku !

Publié le 9 mai 2022 à 1h15 par La rédaction

Annoncé du côté du PSG, Christopher Nkunku a, une fois de plus, vu son président le déclarer intransférable pour le mercato estival.

C’est l’un des joueurs qui risque de faire parler de lui cet été. Étincelant avec le RB Leipzig cette saison, Christopher Nkunku attise les convoitises et après l’avoir laissé partir pour 15M€ en 2019, Leonardo et le PSG serait prêt à le rapatrier. Encore faut-il convaincre le club allemand de le laisser partir ! Leipzig a en effet de grandes ambitions pour la saison prochaine et Nkunku devrait logiquement être l'une des figures de proue de ce projet.

«Nous ne laisserons pas Nkunku partir cet été»