Mercato - PSG : Cette annonce fracassante sur l'avenir de Nkunku !

Publié le 8 mai 2022 à 15h45 par La rédaction

Ciblé notamment par le Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku ne partira pas lors du mercato estival et restera bien à Leipzig, selon Oliver Mintzlaff.

S’il a réalisé de bonnes campagnes depuis son arrivée à Leipzig en 2019, Christopher Nkunku dépasse toutes les attentes cette saison. En effet, l’international français est l’un des joueurs les plus prolifiques en Europe, lui qui a marqué 32 buts et délivré 20 passes décisives en 49 rencontres. Alors que de telles performances ne passent pas inaperçues, le Paris Saint-Germain souhaiterait rapatrier son Titi . Désireux de renforcer son secteur offensif, où Angel Di Maria, Kylian Mbappé et Mauro Icardi pourraient partir cet été, le club de la capitale s’intéresse de près au joueur de 24 ans, également courtisé par les plus grands clubs européens. Cependant, Leipzig n’est pas vendeur.

Leipzig ne compte pas se séparer de Nkunku