Mercato - Barcelone : Zahavi prépare l'arrivée de Lewandowski !

Publié le 8 mai 2022 à 20h30 par La rédaction

En fin de contrat à l’été 2023, Robert Lewandowski est au milieu d’une guerre entre le Bayern Munich et le FC Barcelone. Insatisfait de l’offre de prolongation proposée par le club bavarois, l’international polonais serait tenté d’aller voir en dehors de la Bundesliga après douze ans en Allemagne.

FC Barcelone ou Bayern Munich, Robert Lewandowski va devoir choisir ! Encore brillant cette saison sous les couleurs du club bavarois, l’international polonais s’apprête à vivre un été remuant. A un an de la fin de son contrat avec le Bayern, Lewandowski négocie pour prolonger son bail, pendant que le FC Barcelone lui fait du pied. Voilà les options qui se présentent à lui. Du côté du Bayern Munich, le plan de vol est dressé. « J'ai parlé avec Lewa. Nous allons aussi parler à son agent. Il a un contrat jusqu'en 2023. Nous avons tout notre temps. Nous avons le meilleur attaquant du monde et nous en sommes fiers. Nous n'avons pas encore négocié. Mais c'est ce que nous allons faire maintenant. Il va rester, il est encore sous contrat jusqu'en 2023 », avait lâché Hasan Salihamidžić dans un entretien accordé à Sky90 . Une idée qui ne plairait pas spécialement à Robert Lewandowski. D’après les informations de Sport , le buteur du Bayern Munich aurait été déçu par l’offre proposée par le club allemand, notamment sur la durée du contrat et le salaire proposé. Ce qui redonne du crédit à l’intérêt du FC Barcelone qui aimerait bien s’immiscer dans ce dossier…

Pini Zahavi travaille sur le départ de Lewandowski