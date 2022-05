Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre dans le feuilleton Lewandowski !

Publié le 8 mai 2022 à 18h45 par La rédaction mis à jour le 8 mai 2022 à 18h47

Alors que le Bayern Munich cherche à prolonger Robert Lewandowski, l’international polonais aurait été très déçu de la dernière offre qui lui a été transmise. Une aubaine pour le FC Barcelone...

Le FC Barcelone continue de chercher un numéro 9. Même si Pierre-Emerick Aubameyang donne satisfaction à Xavi, le technicien espagnol attendrait un nouvel attaquant cet été. Robert Lewandowski est le nom qui revient le plus souvent ces derniers temps et à un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, il va devoir trancher : poursuivre l’aventure avec le club bavarois ou tenter le coup à l'étranger, avec le FC Barcelone.

Robert Lewandowski est déçu de l’offre bavaroise