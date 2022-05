Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour au Barça pour ce joueur de Ligue 1 ? La réponse

Publié le 8 mai 2022 à 23h30 par Dan Marciano

Alors qu'il rechercherait un défenseur central, le FC Barcelone n'envisagerait pas le retour de Jean-Clair Todibo, lié à l'OGC Nice jusqu'en 2026.

Formé à Toulouse, Jean-Clair Todibo a été très vite détecté par le FC Barcelone. A l'âge de 19 ans, le natif de Cayenne en Guyane s'envolait pour la Catalogne afin de poursuivre sa carrière dans un grand championnat. Mais barré par la concurrence de joueurs comme Gérard Piqué ou encore Samuel Umtiti, le joueur n'a jamais pu enchaîner les rencontres. Durant l'été 2021, Todibo s'engageait officiellement avec l'OGC Nice afin de relancer sa carrière.

Pas de retour prévu pour Todibo