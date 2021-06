Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réaction de Todibo après son transfert à Nice !

Publié le 27 juin 2021 à 16h40 par La rédaction

C’est désormais officiel, Jean-Clair Todibo est Niçois. Après un prêt de six mois chez les Aiglons, l’ancien barcelonais s’est engagé définitivement avec Nice. Et il n’a pas tardé à afficher sa joie…