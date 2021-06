Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Officiel : Todibo reste à Nice !

Publié le 27 juin 2021 à 15h18 par La rédaction mis à jour le 27 juin 2021 à 16h13

Prêté cet hiver par le FC Barcelone, Jean-Clair Todibo a été transféré définitivement à l'OGC Nice qui a levé l'option d'achat de l'ancien défenseur de Toulouse.

En quête de renforts défensifs lors du précédent mercato hivernal, l'OGC Nice avait obtenu le prêt de Jean-Clair Todibo. Et les Aiglons viennent d'annoncer qu'ils ont décidé de lever son option d'achat. « L’OGC Nice et le FC Barcelone se sont mis d’accord sur le transfert de Jean-Clair Todibo ! », précise le communiqué du club azuréen. De son côté, le Barça a dévoilé les chiffres de l'opération et Nice va donc débourser 8,5M€ correspondants à l'option d'achat fixée dans l'opération. Une somme à laquelle s'ajoutent 7M€ de bonus sans compter un pourcentage sur une future vente de Todibo pour le Barça.