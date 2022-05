Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aura sa chance dans cette opération à 25M€ !

Publié le 8 mai 2022 à 22h10 par Axel Cornic

Annoncé comme la nouvelle grande cible de l’Olympique de Marseille pour renforcer son attaque, Giovanni Simeone semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Le mercato va ouvrir ses portes dans quelques semaines et comme l’été dernier, Arkadiusz Milik devrait beaucoup faire parler de lui. Pas vraiment en excellents termes avec Jorge Sampaoli, le Polonais pourrait quitter l’Olympique de Marseille à la fin de la saison... et Pablo Longoria a déjà une solution pour le remplacer ! But Football Club a tout récemment annoncé que le président de l’OM aurait relancé la piste menant à Giovanni Simeone, qui était déjà annoncé comme un objectif concret il y a un an, avant de quitter Cagliari pour être prêté à l’Hellas Verona. Très performant cette saison avec pas moins de 16 buts en Serie A, il serait une nouvelle fois sur la short-list de Longoria, qui devra tout de même débourser pas moins de 25M€ pour le recruter.

Simeone veut postuler à la Coupe du monde avec l’Argentine