OM - Malaise : Le gros constat de Sampaoli sur Milik !

Publié le 6 mai 2022 à 20h10 par La rédaction mis à jour le 6 mai 2022 à 20h15

Après la nouvelle prestation décevante d’Arkadiusz Milik, Jorge Sampaoli a été questionné sur l’état de forme de l’international polonais.

Non titularisé par Jorge Sampaoli pour la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence contre le Feyenoord Rotterdam, Arkadiusz Milik est entré sur la pelouse plus vite que prévu avec la blessure de Dimitri Payet. Mais pas de quoi changer son impact. A aucun moment le Polonais n’aura donné l’impression de pouvoir inverser le cours de cette double confrontation. Pire, Milik a semblé être un poids pour l’OM à la tête de l’attaque. Une nouvelle performance décevante qui fait parler.

«C'est la fonction de l'entraineur de tirer le meilleur de chaque joueur»