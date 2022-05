Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour Moise Kean !

Publié le 9 mai 2022 à 0h15 par Amadou Diawara

Prêté avec obligation d'achat à la Juventus, Moise Kean figurerait sur les tablettes du PSG. Toutefois, l'attaquant italien ne devrait pas bouger de Turin cet été.

Pour renforcer l'attaque du PSG cet été, Leonardo penserait à rapatrier un ancien de la maison : Moise Kean. En effet, d'après les dernières indiscrétions de Calciomercato.com , le directeur sportif du PSG penserait à rapatrier le buteur italien sous la forme d'un prêt avec option d'achat lors du prochain mercato estival. Toutefois, Leonardo devrait se casser les dents sur ce dossier.

Moise Kean parti pour rester à la Juve cet été