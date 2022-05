Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout se met en place pour cette énorme opération de Leonardo !

Publié le 8 mai 2022 à 23h15 par Axel Cornu

Actuellement à la Lazio, Sergej Milinkovic-Savice devrait bien changer de club au cours du mercato estival, avec Leonardo prêt à tout pour l’attirer au PSG.

Souvent annoncé proche du Paris Saint-Germain, il n’a finalement jamais débarqué. Cette fois, ça pourrait toutefois être la bonne. Sans Ligue des Champions et face à des problèmes d’argent, la Lazio aurait en effet décidé de vendre son milieu de terrain, qui pourrait bien rapporter entre 60 et 80M€. Le PSG serait toujours au premier rang pour l’accueillir, mais il faudra également compter sur la concurrence de la Juventus et surtout de Manchester United, qui voudrait miser sur Milinkovic-Savic pour pallier le départ de Paul Pogba à la fin de son contrat.

Le départ de Milinkovic-Savic se précise