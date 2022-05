Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La décision radicale de Barcelone avec Tchouaméni !

Publié le 8 mai 2022 à 20h15 par La rédaction

Dans les petits papiers du Paris Saint-Germain, Aurélien Tchouaméni aurait été convoité par le FC Barcelone, qui aurait toutefois rapidement abandonné le dossier.

L’avenir d’Aurélien Tchouaméni est flou. En effet, le joueur de 22 ans réalise une très bonne saison avec l’AS Monaco, et sa présence au sein de l’effectif de Philippe Clement la saison prochaine est incertaine. Apparu à 48 reprises sur les 53 matchs disputés par le club du Rocher , l’international français est courtisé par le Real Madrid, Liverpool, Chelsea ou encore le Paris Saint-Germain. Désireux de renforcer son entrejeu, où Georginio Wijnaldum et Leandro Paredes pourraient faire leurs valises, le club de la capitale fait du natif de Rouen l’une de ses priorités, et pourrait passer à l’offensive cet été. Une bataille féroce s'annonce donc et cela se fera sans le FC Barcelone...

Barcelone a vite été calmé !