Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un favori se dégage dans le feuilleton Tchouaméni !

Publié le 8 mai 2022 à 14h45 par Pierrick Levallet

Étincelant avec l'AS Monaco cette saison, Aurélien Tchouaméni s'est attiré les convoitises de quelques clubs, dont le PSG. Cependant, la formation parisienne serait devancée par deux autres concurrents pour le joueur de 22 ans.

L’été dernier, le PSG pensait avoir fait une excellente affaire en accueillant Georginio Wijnaldum dans ses rangs, lui qui était libre de tout contrat. Mais finalement, le recrutement du Néerlandais s’apparente plus à un échec qu’une réussite. De ce fait, le club de la capitale entendrait bien se renforcer de nouveau au milieu de terrain lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, Leonardo aurait exploré de nombreuses pistes jusqu’à présent, et aurait par la même occasion placé plusieurs noms sur sa liste. Aurélien Tchouaméni serait l’un des joueurs suivis par le directeur sportif parisien. Cependant, la concurrence devrait donner du fil à retordre au PSG dans ce dossier.

Rien n’est encore décidé pour Tchouaméni, mais Liverpool est en pole