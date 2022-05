Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme menace pour l'avenir de ce crack de Pochettino !

Publié le 8 mai 2022 à 13h45 par La rédaction

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, El Chadaille Bitshiabu susciterait l’intérêt de plusieurs gros clubs européens.

Le Paris Saint-Germain pourrait perdre un autre crack dans les prochaines semaines. En effet, ces dernières saisons, le club de la capitale a déjà vu de nombreux Titis partir afin de trouver plus de temps de jeu ailleurs, et cela pourrait également être le cas cet été avec El Chadaille Bitshiabu. Apparu à 3 reprises cette saison, le défenseur n’a disputé que 42 minutes sous le maillot du PSG, et pourrait tenter de trouver une porte de sortie. Lié au champion de France jusqu’en juin 2024, l’international français U17 serait suivi par de nombreux clubs.

El Chadaille Bitshiabu suscite beaucoup d’intérêt

Selon les informations du journaliste Julien Maynard, plusieurs clubs suivraient de près El Chadaille Bitshiabu. En effet, le RB Salzbourg et le Bayern Munich, qui s’intéressaient déjà à la situation du défenseur de 16 ans, ne seraient pas seuls sur ce dossier. Le crack du PSG serait également courtisé en Angleterre, où Manchester City et Arsenal lui proposent un projet à long terme. Promis à un bel avenir, El Chadaille Bitshiabu aurait donc l'embarras du choix. A voir comment le PSG réussira à conserver son joyau...