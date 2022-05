Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se confirme pour Xavi avec Lautaro Martinez !

Publié le 8 mai 2022 à 14h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec l'Inter, Lautaro Martinez serait dans le collimateur du FC Barcelone. Toutefois, le buteur argentin n'envisagerait pas de quitter les Nerazzurri cet été. Mais heureusement pour le club emmené par Xavi, l'Inter serait prêt à laisser filer Lautaro Martinez en cas de bonne offre.

Lors de l'été 2020, le FC Barcelone a fait un grand ménage dans son effectif et son organigramme. Ainsi, Luis Suarez, entre autres, a été poussé vers la sortie par la direction du Barça. Et pour combler le départ d' El Pistolero vers l'Atlético, l'écurie catalane aurait tenté de recruter Lautaro Martinez, sans succès. En effet, les hautes sphères du FC Barcelone se seraient heurtées à l'intransigeance de l'Inter, qui aurait refusé de laisser filer son buteur argentin pour moins de 111M€, soit le montant de la clause libératoire du joueur. Malgré son échec sur ce dossier et la prolongation de Lautaro Martinez jusqu'au 30 juin 2026, le Barça serait toujours à l'affût, prêt à exploiter une éventuelle brèche. Toutefois, le club blaugrana pourrait cette fois être freiné par l'attaquant de 24 ans.

Lautaro Martinez ne veut pas quitter l'Inter

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , Lautaro Martinez n'envisagerait pas de quitter l'Inter cet été. D'après le média transalpin, l'international argentin se sentirait au coeur du projet des Nerazzurri et serait concentré sur sa vie à Milan. Par conséquent, Lautaro Martinez ne devrait pas demander un transfert à Simone Inzaghi lors du prochain mercato estival. Et si le joueur serait contre un départ, la direction de l'Inter ne semblerait pas être du même avis.

L'Inter prêt à vendre Lautaro Martinez en cas d'offre XXL ?