Mercato - PSG : Une énorme condition position posée par Paulo Dybala ?

Publié le 8 mai 2022 à 22h45 par Axel Cornic

En fin de contrat et sur le départ à la Juventus, Paulo Dybala fait partie des grosses occasions de l’été et le PSG semble vouloir tenter la chance, même si la tâche s’annonce compliquée face à l’Inter, l’Atlético de Madrid et Manchester United.

C’est une page qui se tourne à Turin. Après sept années faites de hauts et de bas, la Juventus a décidé de ne pas prolonger le contrat de Paulo Dybala, qui partira donc à la fin de la saison. Mais pour aller où ? Souvent lié au Paris Saint-Germain, l’Argentin pourrait être un joli coup à moindre cout pour remplacer Kylian Mbappé, Angel Di Maria ou encore Mauro Icardi, tous susceptibles de partir cet été. Le PSG n’a toutefois pas été le seul club à avoir été alerté par la situation de Dybala, qui pourrait rebondir chez le grand rival de l’Inter, alors qu’à l’étranger l’Atlético de Madrid et Manchester United pousseraient également pour le recruter.

Dybala ne fera rien avant la finale de Coppa Italia