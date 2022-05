Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle dans le feuilleton Dybala !

Publié le 7 mai 2022 à 23h15 par Axel Cornic

Alors qu’il quittera la Juventus à la fin de son contrat le 30 juin prochain, Paulo Dybala ne devrait vraisemblablement pas rejoindre son compatriote Lionel Messi, au Paris Saint-Germain.

Il est l’une des grosses occasions de l’été, alors que le marché des joueurs en fin de contrat explose depuis la crise du Covid-19. Idole des supporters de la Juventus depuis de nombreuses années, Paulo Dybala ne sera pas prolongé et à 28 ans il va donc devoir se trouver un nouveau club, avec son entourage qui a récemment assuré que sa volonté est de rester en Europe. Le Paris Saint-Germain se serait positionné comme de nombreux autres clubs, mais les dernières révélations de la presse italienne ne sont pas vraiment bonnes ! Dybala aurait en effet l’intention de continuer à jouer en Serie A la saison prochaine, avec l’Inter qui pourrait lui offrir cette possibilité.

Le PSG hors course pour Dybala ?