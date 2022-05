Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup de Leonardo plombé par l’Arabie Saoudite ?

Publié le 9 mai 2022 à 5h15 par Thibault Morlain

Tandis que Leonardo aimerait attirer Lucas Paqueta au PSG, cela pourrait être sans compter sur Newcastle, désormais porté par la puissance financière de l’Arabie Saoudite.

Grand fan de Lucas Paqueta, Leonardo l’avait recruté au Milan AC. Par la suite, le directeur sportif du PSG avait tenté de le retrouver dans la capitale français, mais le milieu offensif a finalement opté pour l’OL. Pour autant, l’intérêt de Leonardo pour le joueur de Peter Bosz serait toujours d’actualité. Alors que le PSG cherche à se renforcer pour cet été, Paqueta serait une option. Mais attention toutefois à la concurrence.

« Je sais aussi que Bruno aime beaucoup Paquetá »