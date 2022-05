Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La condition est posée pour cette star de Guardiola !

Publié le 9 mai 2022 à 9h30 par Thibault Morlain

Alors que le nom de Bernardo Silva a de nouveau été associé au FC Barcelone, recruter le joueur de Manchester City ne sera pas si simple. Explications.

Cet été, le FC Barcelone veut encore frapper très fort sur le marché des transferts. Et pour cela, Joan Laporta pourrait à nouveau se tourner vers l’effectif de Pep Guardiola à Manchester City. Après Sergio Agüero et Eric Garcia l’été dernier et Ferran Torres cet hiver, d’autres recrues pourraient venir du nord de l’Angleterre. Et c’est Bernardo Silva qui serait toujours très apprécié à Barcelone. Chez les Blaugrana, le dossier du portugais serait ainsi encore ouvert. Joan Laporta arrivera-t-il alors à concrétiser l’opération Bernardo Silva ?

La clé De Jong !

Le FC Barcelone pourrait donc continuer sa reconstruction avec l’arrivée de Bernardo Silva. Cela serait une recrue de choix pour Xavi. Comme expliqué par Toni Juanmarti pour Reshad Rahman, le jouer de Pep Guardiola serait très apprécié chez les Blaugrana. Néanmoins, selon le journaliste espagnol, l’arrivée de Bernardo Silva en provenance serait presque impossible à moins que le Barça décide de vendre Frenkie De Jong.