Mercato - Barcelone : Robert Lewandowski a tranché pour son avenir !

Publié le 9 mai 2022 à 8h30 par La rédaction

Suivi par le FC Barcelone, Robert Lewandowski considèrerait qu’il est temps pour lui de quitter le Bayern Munich après avoir fait une grande partie de sa carrière en Bundesliga.

Robert Lewandowski sera-t-il le numéro 9 du FC Barcelone la saison prochaine ? L’idée prend de l’épaisseur. Dans un an, le Polonais sera en fin de contrat avec le Bayern Munich et il semble très loin d’une prolongation. Même si Lewandowski discute avec le club bavarois, les parties semblent encore assez éloignées. Et de son côté, l’ancien joueur de Dortmund aurait une idée très claire pour son futur.

Robert Lewandowski en a marre de la Bundesliga