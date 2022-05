Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent dans le feuilleton Haaland !

Publié le 9 mai 2022 à 12h30 par Pierrick Levallet

En cas de départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG a fixé sa priorité sur Erling Haaland comme Le10Sport.com vous l’annonçait il y a plusieurs mois. Toutefois, un autre prétendant aurait bouclé l’arrivée du Norvégien, alors que le Bayern Munich devrait se retirer du dossier.

Alors que le mercato estival approche à grands pas, l’avenir de Kylian Mbappé demeure encore très incertain. Depuis plusieurs mois maintenant, le PSG essaye tant bien que mal de prolonger sa star, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, alors que le Real Madrid lorgne toujours sur l’international tricolore. Si le club de la capitale croit encore en ses chances d’étendre l’engagement de Kylian Mbappé comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité, la direction parisienne se préparerait néanmoins au pire. En effet, le PSG scruterait le marché des transferts à la recherche d’un successeur pour l’attaquant de 23 ans. De nombreux noms ont été évoqués côté parisien jusqu'à présent comme Romelu Lukaku, Mohamed Salah ou encore Karim Adeyemi. Mais comme le10sport.com vous l’a annoncé en août dernier, la grande priorité de Leonardo pour pallier le départ de Kylian Mbappé est Erling Haaland. Néanmoins, le Norvégien ne manquerait pas de prétendants pour son avenir puisque le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich ont régulièrement été liés à l’attaquant du Borussia Dortmund. Mais le leader de la Bundesliga ne devrait finalement pas prendre part à la bataille pour l’attaquant de 21 ans.

Le Bayern se retire de la course à Haaland, mais...

« Erling Haaland ? Nous ne le signerons certainement pas cet été » a révélé Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern Munich, au micro de Sport1 après le match nul entre le club bavarois et le VfB Stuttgart ce dimanche (2-2). Pour le moment, l’équipe allemande souhaiterait se concentrer pleinement sur la prolongation de Robert Lewandowski, fortement annoncé du côté du FC Barcelone ces derniers temps. Une excellente nouvelle pour le PSG et Leonardo qui devraient compter un concurrent de moins dans la course à Erling Haaland. Toutefois, un autre prétendant aurait pris le large pour s’attacher les services du Norvégien.

Manchester City a bouclé le transfert d’Haaland