Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Haaland touche à sa fin !

Publié le 9 mai 2022 à 4h45 par Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’avenir d’Erling Braut Haaland est au coeur des rumeurs. Où jouera le Norvégien la saison prochaine ? La réponse devrait prochainement tomber.

Si Erling Braut Haaland fait aujourd’hui les beaux jours du Borussia Dortmund, cela ne va pas durer. En effet, le Norvégien disposera d’une clause libératoire à 75M€ cet été. De quoi intéresser du beau monde. Alors que le PSG ou encore le FC Barcelone étaient intéressés, dernièrement, cela se résumait avant tout à un duel entre le Real Madrid et Manchester City. Et finalement, ce sont les Citizens qui devraient rafler la mise pour Haaland. Rien n’était toutefois encore officiel pour le joueur du BVB, mais cela ne devrait plus tarder.

« On devrait y voir plus clair la semaine prochaine »