Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les conditions sont posées pour Karim Benzema !

Publié le 9 mai 2022 à 2h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Toujours aussi indispensable au sein du Real Madrid, Karim Benzema ferait néanmoins l’objet d’une évaluation chaque année de la part de ses dirigeants en fonction de ses performances.

Début avril, dans un entretien accordé à Esquire , Karim Benzema (34 ans) avait affiché son envie de poursuivre le plus longtemps possible sa carrière au Real Madrid : « Tant que j'aime le football, et que ça reste ma passion, je serai motivé par ça. Le jour où le football ne sera plus ma passion j'arrêterai… et c'est ce qui me motive le plus dans cette industrie (...) Même si je n'envisage pas encore d'arrêter, c'est important pour ma carrière, et pour moi personnellement, de jouer dans un club aussi incroyable club. Je ferai tout pour contribuer aux victoires du Real Madrid », indiquait Benzema, dont le contrat court jusqu’en juin 2023. Et de son côté, le Real Madrid a adopté une technique prudente pour le futur de l’international français.

Le cas Benzema réétudié chaque année ?

Comme l’a annoncé le journaliste de Marca Ramon Alvarez de Mon, Karim Benzema devrait voir sa situation contractuelle évoluer dans les années à venir en fonction son rendement avec le Real Madrid, et son partenaire Nacho serait également concerné par ce fonctionnement en interne. Le buteur de l'équipe de France sait donc ce qu'il aura à faire s'il souhaite rester encore longtemps au sein du club merengue..